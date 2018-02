HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Vienes trabajando en un proceso importante hace seis meses en torno a generar nuevos proyectos, hacer cambios en tu ambiente circundante, página web, promocionar en redes sociales y/o elegir tu equipo de trabajo. Ahora estás claro con cuáles personas mantienes una mayor afinidad para impulsar tus proyecciones a futuro y si no llegaron aún pronto las reconocerás. Todo está alineado para que si hay un acuerdo o contrato que ya no deseas continuar, a partir de ahora verás la manera de salirte de ello. Amor: Período en el que caes en la cuenta de lo que sientes respecto a algunos lazos de amistades que necesitan un cambio radical o con personas de tu pasado con las que ya no coincides a nivel de consciencia y tienes que dejar ir aceptando lo que se presenta. En la pareja hay aires de renovación, gestos conmovedores que revitalizan la relación. El efecto post-eclipse hace que se jueguen por lo que sienten y den pasos importantes que vienen postergando. Salud: Tu estado físico mejora así como el anímico, dejando atrás esa melancolía. Ahora te sitúas en un lugar de mayor fluidez sin exigir tanto desde tu necesidad de perfeccionismo. Consejo: Enfrenten lo que los inquieta. Un cambio radical muchas veces es la única solución para salir adelante.