Todo lo que venías planificando y no se terminaba de cerrar, ahora lo vas a poder concretar tanto en lo laboral y afectivo. El 5, Mercurio ingresa a Sagitario, trayendo buenas noticias del exterior, estarás pensando en asuntos legales, estudios, cursos y temas con parientes. Dinero: enfocados en cómo ganar el dinero o con deseos de invertirlo junto a otra o en su persona, ya sea en tratamiento estético/corporal o psicológico. Atento a los gastos extra ya que habrá tendencia a gastar en exceso. Amor: El 7, la entrada de Venus, tu planeta regente en Escorpio con Júpiter, el benefactor del zodiaco, trae una buena expansión en tu vida emocional, definiendo algunas situaciones que no se han podido definir hasta el momento, lo que te traerá alivio ya que a partir de estas conclusiones, tienes la oportunidad de darle un giro sorprendente a la relación bien sea comercial o amorosa. Consejo: considera no ser tan drástico y radical estos días y poner mayor fuerza en la construcción de armonía y equidad. Salud: Los asuntos de estética y belleza estarán a la orden del día, atender su estado general de salud, el cual ya lo notas fortalecido y con mayor voluntad para salir y hacer. Es importante que acudan al médico las veces que sea necesario para evitar recaídas. Consejo: Estén atentos a las señales del destino. La vida puede sorprenderlos en el momento menos pensado.