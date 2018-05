HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 6 al 12 de Mayo de 2018 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Es momento de ver los resultados logrados en tu zona de productividad e ingresos especialmente en términos de estabilidad, inversión y consolidación de proyectos. Al mismo tiempo se te plantea una encrucijada, el cómo invertir y qué dejar atrás para llevar ese proyecto al siguiente nivel. Intenta despejar tu mente y reconectar con actividades que te den placer, ya encontrarás las alternativas para superar situaciones que hoy te pesan. Amor: La seguridad y certeza interna serán las claves en donde apoyarte para encontrar esa estabilidad que buscas en una relación. Venus, tu regente te predispone con buen ánimo para suavizar asperezas y recomponer vínculos, planificar un viaje y reunirte con amistades. Con tu pareja, comprométete y profundiza aún más comunicando tus emociones acerca de tus deseos de intimidad y entrega. El 7, es la Luna menguante en Acuario que propone una limpieza o reciclaje en tus grupos sociales como en equipos de trabajo. Se prudente, no quieras cambiar todo de repente. Salud: Para aligerar tu mente y ese estado de ansiedad y preocupación no abandones la práctica de algún tipo de ejercicio para mantenerte más relajado y tranquilo. Consejo: Tienes buenas oportunidades para liberarte de lo que ya no te sirve para crecer. Decídete y termina de concluir ese capítulo en tu vida con el que ya no quieres seguir cargando.