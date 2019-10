© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Octubre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana la gente de Libra deberá cuidar mucho su salud, en especial la parte de los ojos, porque será la zona más vulnerable de su cuerpo durante los próximos días. En la esfera laboral, las personas de Libra tendrán una buena semana. Deberás tener paciencia porque los resultados que desean no llegarán inmediatamente, pero llegarán así es que continúa esforzándote porque tu buen desempeño dará sus frutos. Económicamente estarás muy favorecido por los astros durante toda esta semana. Recibirás un dinero extra que te permitirá hacer las reservaciones para ese viaje que tanto ansías. En el terreno sentimental, no consigues olvidar una relación sentimental pasada y esto te ocasionará muchos problemas durante esta semana en tu vida amorosa actual. Has cometido el error de subestimar a tu pareja porque continuamente la estás comparando con esa persona de tu pasado. Sin embargo, el tiempo ha provocado que idealices a ese hombre o esa mujer, no lo recuerdas como un ser humano con virtudes y defectos. Lo crees perfecto y es precisamente eso lo que te ha impedido continuar exitosamente con tu vida amorosa, porque en la realidad ninguna persona es perfecta salvo ese fantasma que vive en tu cabeza. Lo más aconsejable es que busques ayuda psicológica. Por su parte, la mujer de libra entrará finalmente en razón durante esta semana. Comprenderás que no depende de ti la continuidad de tu relación. Si tu pareja quiere terminar no hay nada que puedas hacer, excepto aceptarlo. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)