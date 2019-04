HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 7 al 13 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Abril será un período positivo en términos financieros, a pesar que los asuntos laborales y las rutinas cotidianas aún no vuelven a la normalidad del todo gracias a la unión de Mercurio a Neptuno. Se presentan diversos proyectos creativos que captan tu interés, sin embargo es conveniente que tomes tu tiempo para seleccionar aquello a lo que quieres dedicar tu esfuerzo, en lugar de intentar realizar todo a la vez. El 10, Júpiter inicia su retrogradación y puede interferir en la comunicación durante la negociación de contratos. Si los acuerdos ya fueron pactados anteriormente no se verán afectados, aunque los resultados pueden demorar más de lo esperado. Amor: La influencia de la Luna Nueva en Aries, se muestra activando en tu zona de relaciones los propósitos relacionados con temas de compromisos, contratos y asuntos de pareja. La falta de autocrítica y mucha crítica hacia el otro podría deteriorar el buen fluir del vínculo, si no intentas corregirlo. Por otro lado, si hay encuentro y apertura en la comunicación, sentirás regocijo de saber que cuentas con alguien a tu lado para momentos de intimidad y/o compañerismo. Salud: Período ideal para terapias y sanaciones de todo tipo, aprovecha para atender dolencias aunque sea con métodos alternativos. Consejo: Revisa tus proyectos a corto y mediano plazo, reflexiona sobre la calidad de tu diálogo interno.