HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 7 al 13 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: La unión Marte/Júpiter en tu zona de ingresos y productividad te dan un gran impulso en lo laboral y económico tanto con la administración de tus cuentas, con el ahorro o trabajo necesario para concretar ese proyecto personal, asociarte o concretar un gran cliente. En asuntos de trabajo o metas a largo plazo, está muy claro que decides invertir tus recursos de manera radicalmente diferente a como lo has hecho en el pasado. Ya con Mercurio directo, concreta esa conversación pendiente acerca de rechazar una oferta de trabajo o despedir a un colaborador. Amor: La luna menguante en tu signo, traerá armonía y bienestar también te pedirá dejar atrás y eliminar pautas repetitivas que no te benefician en tu relación. Tu área del matrimonio trae un excelente golpe de suerte para tu pareja o una manifestación de amor sin precedentes de su parte. El despertar de Urano, también revolucionando esa área te avisa que debes prepararte ya que es hora de pasar a otros temas, probablemente decidas embarazarte (quedes de sorpresa) o que hagan una inversión, compartan finanzas juntos. Salud: Puntualmente no hay ningún problema físico o médico que tratar, es más bien un tema emocional que no te deja tranquilo y te afecta. Consejo: Será clave una ayuda terapéutica para acompañar tantos cambios a nivel emocional y familiar. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)