Las personas de Libra están viviendo una etapa en la que se encuentran muy atados al pasado, no logran olvidar algunos acontecimientos desagradables y eso les impide vivir y disfrutar plenamente del presente. No obstante, esta semana empezará para Libra una nueva etapa en la que estarán dispuestos a olvidar y en la que buscarán la mejor forma para lograrlo. En el ámbito económico, será una semana en la que los hombres y mujeres de Libra se arrepentirán inútilmente de las adquisiciones que han hecho durante los últimos meses. La elevada cifra de los resúmenes de tus tarjetas de crédito te hará tomar conciencia de lo perjudicado que se verá tu economía. En tu intento de solucionar el problema buscarás un trabajo extra. Sin embargo, en el fondo tú sabes bien que el inconveniente no son tus ingresos, sino tu falta de control en los gastos. Tener más dinero no solucionará tu situación porque cuanto más tengas, más gastarás y por lo tanto más deudas crearás. En el terreno amoroso, la mujer de Libra que no esté en pareja verá surgir nuevamente en sus vidas a alguien que ocupó un lugar importante en su pasado sentimental. Por su parte, el hombre de libra que esté solo esta semana tendrá el valor de enfrentar a la mujer que le interesa. Existe una persona de tu ámbito laboral que te interesa muchísimo. Sin embargo, ella te ha manifestado que no tiene deseos de dejar su soltería. No te des por vencido, sé paciente y dale tiempo porque ella no tardará en caer rendida a tus pies.