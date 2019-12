© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Comenzarás la semana muy bien anímicamente debido a que un amigo muy cercano a ti te hará depositario de una noticia que te causará gran alegría La energía planetaria que te envolverá durante esta semana será sumamente positiva y sumada a la buena influencia que estás experimentando en el ámbito económico y sentimental, tendrás un gran impulso para obtener lo que te propongas En el ámbito laboral las personas de este signo deberán tener mucho cuidado durante los próximos días. La clave será controlar tus emociones y medir tus expresiones para evitar tener un problema muy serio con alguien que ocupa un alto cargo en tu lugar de trabajo. En tu ambiente laboral hay colegas que esperarán que temperamento se desborde y harán lo posible por provocar esa situación. Contrólate y de esta forma lograrás atravesar esta difícil semana sin mayores inconvenientes. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo finalmente están atravesando un período de armonía y equilibrio junto con sus parejas. Has aclarado con la persona que amas algunos temas pendientes y a partir de ese momento ambos se han comprometido mucho más con la relación. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tienes que crecer pero el problema es que a veces no tienes la suficiente valentía para tomar las decisiones arriesgadas que te permitirían lograrlo. Sabes que para triunfar debes arriesgar pero tu dificultad es de origen psicológico, el temor te paraliza y supera a tu razón. Tú eres el único que puede transformar esta situación, si no puedes hacerlo sólo, actúa inteligentemente y pide ayuda.