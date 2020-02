© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) En el amor será una semana complicada. Las cosas con tu pareja no están bien desde hace tiempo y un hecho que ocurrirá en los próximos días terminará de arruinar las posibilidades de recomponer la relación. Sin embargo, a pesar de que sabes perfectamente que ya no te une ningún sentimiento con tu compañero sentimental, te costará mucho tomar la decisión de una separación debido a los hijos que hay de por medio. Aprovecha esta semana para reflexionar, puede que tus hijos terminen sufriendo mucho más al vivir en un ambiente tenso y plagado de discusiones que aceptando que sus padres ya no son una pareja. En el ámbito de los negocios, una persona que aprecias te hará un ofrecimiento para formar parte de un emprendimiento que en principio resulta muy tentador. No obstante, no te conviene aceptar porque aunque las intenciones sean buenas, hay mucha desorganización y el participar del proyecto significaría para ti una gran pérdida de dinero. La influencia de los astros harán que estés más empático y comprensivo de lo habitual. En el ámbito familiar, este estado anímico te permitirá solucionar conflictos con parientes con los que no tenías una buena relación y a la vez mejorar el vínculo con tus progenitores. En cuanto a la salud, estás atravesando un período de mucha obsesión en cuanto a tu peso corporal. Estás exigiéndole demasiado a tu cuerpo. Los astros te aconsejan evitar los comportamientos que podrían terminar en una enfermedad relacionada con los trastornos alimenticios. En el ámbito laboral, estás esperando ansiosamente un acontecimiento pero lamentablemente, no se producirá durante los próximos días. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)