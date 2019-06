Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 9 al 15 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Hoy comienza el primer día de vuestra nueva vida amigos de Libra. Así es como muchos deberían planteárselo, porque tienen una segunda oportunidad para hacer esta vez las cosas bien. Para ello deben apartar de vuestro lado todo aquello que los perjudica y aceptar que hasta ahora habían hecho mal las cosas pero que eso ya quedó atrás y que ahora van a comenzar de cero. Deberían comenzar la semana aunque les cueste, descansando la mente y si pueden incluso el cuerpo. Así tomarían fuerzas para enfrentar unas duras semanas que les esperan en cuanto a cambios. Los que estabais muy encaprichados por alguien que nos hacía caso, puede que en esta semana reciban noticias de él o ella. No se hagan grandes ilusiones porque puede que luego no sea lo que habían imaginado y les decepcione. Los que tienen pareja pueden vivir una semana de mucha unión y de apoyo mutuo. Quizás no sea una semana muy pasional pero sí se demostrarán mucho cariño. En el trabajo no habrá novedades importantes, si son autónomos no pierdan las esperanzas que pronto va a ir remontando su negocio si siguen con la misma constancia. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)