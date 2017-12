HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: del 3 al 9 de Diciembre de 2017 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: El 3, con la Luna llena en Géminis en tu sector de viajes al extranjero, estudios, asuntos legales, estarás culminando proceso con estos asuntos. Venus en Sagitario en tu zona de comunicaciones, viajes cortos, papeles/documentos sumado a que Mercurio retrograda ese mismo día, tendrás claro que tienes que poner límites a cómo la influencia de otros cae sobre ti. Ahora es momento para profundizar de verdad lo que quieres y tomar acción. El 9, Marte se despide tu signo, ingresando a Escorpio, te sentirás con un mayor balance en tu interior luego del fuerte impulso de acción que has sentido en tu persona. Amor: Sería recomendable no llevar los problemas del trabajo a tu pareja, lo mismo si los cambios vienen de él/ella, paciencia. Puedes estar pasando momentos de mucha tensión a nivel vincular, si lo manejan con consciencia y responsabilidad podrán encontrarle una salida creativa. De no ser así, quedará muy claro cuál es el camino a seguir. Salud: Armonizarse y acallar pensamientos, ya que puedes estar sintiéndote muy incómodo y dolido por situación límite con hermano/pariente o relación pasada. Consejo: Ten prudencia y discreción con noticias e información confidencial que llega a tus manos, soltarla ahora te dejaría mal parado. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)