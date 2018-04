HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 1º al 7 de Abril de 2018 [ Ir al inicio ]

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: La Luna llena te activó tu zona de cuentas conjuntas, confianza y compromiso hasta mediados de mes, mostrándote con claridad tus puntos más sensibles, haciendo hincapié en tus mayores deficiencias en términos de finanzas y entrega hacia el otro. Algo importante es que no te precipites y converses con la gente adecuada estos asuntos. Con el ingreso de Venus a Tauro en tu zona de dinero deberás ser cauteloso en lo que te lleve de manera impulsiva a gastar. Ordenar y activar tu economía es ahora una prioridad. Amor: La Luna llena de las relaciones te ha dejado con un momento de culminación y definiciones. El 1, Mercurio retro y el Sol en Aries se unen, tu pareja estará por fin compartiendo qué es lo que le ha estado sucediendo desde que Mercurio comenzó a retrogradar, cuáles son sus miedos o preocupaciones, sus verdaderas molestias. Esto los llevará a conversar para comprender y modificar conductas y rutinas para fortalecer el vínculo. Salud: Saber pedir consejos a personas de su confianza será vital para no quedarse con el entripado que trae dolor de estómago. Sentirán un gran alivio. Consejo: Es hora que pongas un final a esa situación que drena tu autoestima y no te permite avanzar con dignidad y con la liviandad que te mereces ir por la vida. Página anterior (12/13)



