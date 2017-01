De tener que tratar asuntos de papeles o firmar documentos, aprovecha este ciclo. La relación con hermanos o parientes se tornará difícil y habrá una tendencia al aislamiento. El diálogo en general, no será fluido. Si puedes, gratifícate con viajes, aunque sean breves, pues te brindarán placer y te relajarás. No te muestres ansioso si se demoran llamadas o noticias que esperabas recibir, así evitarás desgastar tu sensible energía. Los días 7 y 8 con Luna Llena en Cáncer, te ayudan a terminar etapas, borrar malas impresiones y perdonar. En cuanto a los amores, mejorarán notablemente las relaciones con la pareja. Tu percepción pisciana captará lo valioso de la libertad personal para incorporarlo a tu manera de ser, dejando atrás la necesidad de dependencia. Ambos, están tratando de alcanzar lo máximo de sus ideales y prevalece entre ustedes el acercamiento.

TUS CARTAS TAROT: procura, a través de tus actos, poner en práctica las enseñanzas divinas, despertarás a una conciencia superior.