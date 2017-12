HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Diciembre de 2017

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: El 9, Marte ingresa a Escorpio activando tu zona de crecimiento, viajes al extranjero, asuntos legales, estudios y graduaciones. Seguramente estarás muy ocupado reorganizando, atendiendo deudas y ordenando tus finanzas para poder abrirte camino hacia lo nuevo que quieres emprender. Has estado trabajando nuevas metas profesionales las que ya a partir del 12 podrás palpar con mayor claridad. Saturno deja regalos y recompensas por el trabajo realizado estos últimos tres años. Aprovecha la energía disponible de expansión para seguir creciendo en tus sueños Amor: Vienes de re-ordenar a solas tu pensamiento con respecto a esa relación, es momento de volver a tocar temas serios a ver si han avanzado o si están en el mismo lugar. El 16, Venus/Mercurio favorece con armonía y da fluidez a mantener esas conversaciones sobre planes a futuro, sean honestos con lo que sea que estén dispuestos o no a aportar. Salgan y activen su vida social, podrías conocer a alguien extranjero o quien no es de tu estilo habitual. Salud: Período ideal para una detox emocional como física. Deja el discurso negativo de lado y mantente lejos de personas tóxicas. Consejo: Destierren sus miedos. Si algo tiene que ser, será. No fuercen su rumbo. Página anterior (12/13)



