HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 10 al 16 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: El 12, Mercurio ingresa a Cáncer en tu zona de negociaciones y acuerdos. Estarás analizando si invertir o no en transacciones o especulaciones financieras. El 13, Venus ingresa a Leo en tu zona laboral y de rutina favoreciendo tu trabajo en la oficina, el vínculo con tus colegas y tus actividades diarias. El 13 es la Luna Nueva en Géminis trayéndote inicios en tu zona de estabilidad y vivienda. Podrías estar mudándote de casa o de sede en tu empresa. Tu paso firme y determinado traerá prontas recompensas materiales. Organiza tus prioridades, liberándote de los conflictos y enfocándote en salidas inteligentes y rápidas. Amor: La Luna Nueva en tu zona de hogar y familia traerá movimiento en este sector a través de posibles mudanzas, renovación de ambientes en tu hogar, que estés iniciando una nueva familia o reencontrándote con algún amor del tu infancia. Te sentirás con más ánimo para salidas, diálogo con tus hijos y paseos de ocio con tu familia. Salud: Esta área se verá favorecida por el tránsito de Venus atrayendo bienestar y mayor cuidado de tu cuerpo. Momento para retomar una dieta y empezar algún ejercicio. Consejo: Si te encuentras sosteniendo una relación a distancia o amor platónico lo has llevado bastante bien pero ya estás llegando al punto en que eso sencillamente no te es suficiente. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2018-06-10 (6431573 Lecturas) [ Volver Atrás ]