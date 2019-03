HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

PISCIS (20/2 al 20/3) Feliz cumpleaños! - Trabajo: Seguimos bajo la Luna Nueva en tu signo, que trae inicios en tu propia persona. Durante los próximos seis meses, estarás en el proceso de redefinir tu carácter y personalidad, cómo te muestras ante los demás. Además, Urano en Tauro, activo por los próximos 7 años en tu zona mental, de la comunicación y relaciones cercanas, provocará un cambio radical en tu manera de pensar, en registrar lo que escuchas y por ende en cómo lo comunicas. Atento, es probable que causes reacciones fanáticas, de quienes te creen todo o te acusan de todo. Amor: El pasaje de Venus por tu zona de finales y pasado, podría estar presionando a soltar antiguos recuerdos de amores que no te dejan avanzar hacia una nueva fase amorosa. Si estás en una relación reciente, tendrás que comunicarte con madurez para evitar futuras desilusiones, no es bueno ocultar cosas importantes, mucho menos mentir, comprometiendo la confianza del otro. Recuerda que Mercurio va retro así que las explicaciones si no son dadas, se revelarán por sí mismas más adelante. Salud: Debes estar atento a tu cuerpo, pues tanta agua/emoción en el ambiente, puede somatizarse con resfriados, retención de líquidos o problemas en los pies. Consejo: Es tiempo de pausa, de conectar con la inspiración y crear. De revisar lo que no está claro. Página anterior (12/13)



