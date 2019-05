Por Casandra ©

Vigencia: 12 al 18 de Mayo de 2019

PISCIS (20/2 al 20/3) Aunque parezca que el pasado se les viene encima, no teman: el reencuentro con esa persona a la que hacía mucho no veían tiene que ver con el destino que les tocará vivir en los próximos días. Lo que pasará será lo que ustedes quieran que pase, tengan siempre en cuenta eso. Los demás no afectan directamente, sino que siempre son ustedes los que deciden la suerte de su vida. Este enfrentamiento personal (que puede ser familiar o sentimental) es una pieza pendiente de sus vidas y en algún momento había que enfrentarla. Superarla significará ir directamente hacia adelante. Pero a muchos de este encuentro saldrán fortalecidos dejándose llevar por aquello que no fue y debió ser. Están frente a un viaje inesperado y sumamente gratificante, esas cosas con que la vida nos sorprende.



