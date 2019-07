Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Julio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) En el ámbito laboral, será una semana de mucha innovación y creatividad. A partir del lunes comenzarás a sentir la necesidad de aumentar tu preparación. Retomarás la universidad, harás un curso presencial o a distancia pero pondrás toda tu energía en aumentar tus conocimientos. Esto te será de muchísima utilidad en el futuro. En el ámbito de las finanzas y de negocios, esta semana surgirán soluciones para los inconvenientes que te han atormentado durante mucho tiempo. Tienes un emprendimiento que ha tenido algunos problemas, durante meses han intentado encontrar una solución pero ha sido inútil cualquier intento. No obstante, durante los próximos días conocerás a alguien que te dará un sabio consejo sobre cuál camino debes seguir para aumentar las ganancias de tu negocio. En el terreno del amor, la mujer de Piscis tendrá una excelente semana. Estás muy feliz y contenta con tu relación. Durante el fin de semana esa felicidad llegará al punto máximo porque hay muchas probabilidades de proposiciones matrimoniales. Por su parte, el hombre de Piscis tendrá una mala semana en el amor. Estarás molesto y contrariado porque no estarán correspondiendo a tus sentimientos como desearías, tú estás muy ilusionado pero ella se muestra cada vez más fría. Es una relación que recién se inicia y sin embargo ya hay muchas diferencias. No hay muchas cosas que los unan, la separación es cuestión de tiempo. Las personas de este signo que estén solas, esta semana deberán prestar más atención a la gente que te rodea porque hay alguien que está desesperadamente enamorado de ti. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-07-14 (7181162 Lecturas) [ Volver Atrás ]