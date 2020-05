© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Las personas de Piscis no tendrán una buena semana, sobre todo en temas relacionados con los estudios, exámenes o actividades intelectuales. Aunque lo intentes, tu concentración y tu memoria estarán muy lentas y no te permitirán hacer grandes avances. En el ámbito de los negocios y las finanzas, la gente de Piscis está atravesando un ciclo de exceso de actividad. Quieres abarcar todo y debido a ello sueles sentirte desbordado. Los astros te aconsejan que aprendas a organizarte mejor. Realiza una lista con tus prioridades y distingue las cosas importantes de las que son secundarias. En el ámbito laboral, durante esta semana tomarás algunas decisiones importantes. No obstante, el inconveniente será que las tomarás en base a datos e informes que creerás que son fidedignos pero estarás equivocado Quienes te brindaron dicha información tienen intereses opuestos a los tuyos y por lo tanto querrán perjudicarte. Evita perjuicios económicos moviéndote con mucha cautela y corroborando toda la información que recibas de personas cuya fidelidad dudas. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Piscis han comenzado una relación recientemente. Las cosas van bien, aunque te está costando adaptarte al estilo de vida de tu pareja. No obstante, recuerda que si amas a la persona que está a tu lado debes aceptarla por completo, con sus mejores virtudes y sus peores defectos. Nadie es perfecto, aprende a apreciar las cosas buenas que tiene tu pareja y a tolerar aquello que te desagrade. La otra opción es quedarte solo o sola, porque no encontrarás a ninguna persona que no tenga defectos. Página anterior (12/13)



