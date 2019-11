© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Tu signo estará resplandeciente durante esta semana, esto se debe al efluvio de la luna que se encuentra en tu mismo elemento. Tu carisma y persuasión estarán en su apogeo. Si te dedicas a alguna actividad relacionada con las ventas, aprovecha esta semana porque nadie podrá decirte que no. Asimismo, es una semana ideal para que consigas logros importantes en tu carrera. Se presentará una oportunidad de realizar un viaje relacionado con tu profesión. Tendrás que pelear mucho por ese viaje porque habrá otras personas que también estarán interesados en viajar, pero finalmente lograrás que te elijan a ti para realizarlo. Aunque estés feliz. En el ámbito laboral, esta semana estarán completamente desanimados. Se han esforzado mucho durante más de un año pero no han logrado destacarse. La labor que han desempeñado ha sido excelente pero ninguno de sus superiores parece notarlo. Están muy cansados de tanta indiferencia. Sin embargo, en vez de buscar otras opciones se han quedado paralizados por el miedo. Piensan que si se van del lugar en donde están no podrán conseguir otro empleo. Esto no es verdad, la gente capaz y que está dispuesta a dar lo mejor de sí siempre será bien recibida en cualquier empresa. Los próximos días serán ideales para que empiecen a buscar y verán que el trabajo que desean aparecerá mucho más rápido de lo que esperaban. Página anterior (12/13)



