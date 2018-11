HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Marte ingresó en tu signo, esto te llena de energía y ganas de hacer cosas, de avanzar en tus planes y proyectos a toda velocidad pero con Mercurio ya retrógrado en Sagitario, tu zona profesional y en tensión con tu regente, Neptuno, la recomendación es ser muy prudente, pues esta es la mezcla perfecta para las grandes estafas y lo último que quieres es ser parte de algo así. También podría ser que esas personas con las que quieres llevar a cabo tus planes no estén pendientes de lo mismo que tú y quieran imponer sus propias ideas o desaparezcan en acción en el mejor de los casos. Como quiera que sea, será una lección de independencia. Amor: El 22, es la Luna Llena en Géminis trayéndote culminaciones y cierres en tu zona de familia, hogar y estabilidad emocional. Comunica tu verdad a ese familiar hasta ahora distante. Venus en Libra arrancó directa, favoreciendo tu zona de intimidad y entrega. Podrías recibir propuesta sentimental para dar un paso más serio y comprometido en tu relación. Salud: No vale la pena desgastarse intentando que otras personas cooperen con tus ideas y aspiraciones, eso sólo te restará energía. Deja fluir. Consejo: Tienes la fuerza y la capacidad de sacar tus proyectos adelante así que no te detengas, avanza y encuentra en ello tu mayor valor. Página anterior (12/13)



