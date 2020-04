© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Las personas de Piscis experimentarán durante los próximos días una inusitada facilidad para expresar sus emociones e ideas, gracias a que estarán bajo la influencia directa de la luna. Será el momento ideal para que dejes de sentirte avasallado por algunas de las personas que te rodean, sobre todo en el ámbito laboral y exijas lo que te corresponde. Sin embargo, recuerda conservar en tus reclamos la educación, no utilices palabras groseras o hirientes. Defiende tus intereses pero con las palabras y las maneras correctas, de esta forma obtendrás mejores resultados. En el ámbito financiero y de los negocios, se producirán durante esta semana algunos cambios en el mercado que te harán sentir atemorizado porque pensarás que tu emprendimiento comercial estará en riesgo. Relájate y reflexiona para encontrar la forma en la que puedas beneficiarte con dichos cambios. Debes aprender a adaptarte a los cambios y no resistirte a ellos. En el terreno laboral, los astros te aconsejas que permanezcas ajeno a cualquier controversia que puede suscitarse en tu lugar de trabajo durante esta semana. Ocurrirán algunos problemas que pondrán nerviosos y malhumorados tanto a tus jefes como a tus compañeros de trabajo, no permitas que esa energía te afecte. Permanece atento y concentrado en tus labores y verás como tu semana laboral transcurre sin ningún sobresalto. En cuanto a tu salud, hace unos meses tuviste algunos problemas y el médico te prescribió algunas indicaciones que no seguiste. A partir del jueves tu salud volverá a resentirse y comenzarás a pagar dolorosamente el comportamiento negligente que has tenido hacia tu organismo. Página anterior (12/13)



