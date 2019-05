Por Casandra ©

PISCIS (20/2 al 20/3) Es el momento de dejar de lado todo lo que no sea práctico para sus vidas. Se juegan responsabilidades muy importantes y deberán obrar con energía y pragmatismo. Posibilidades laborales surgirán, nuevas o dentro del mismo entorno actual, en donde deberán enfrentar a sus propios demonios antes de decidir, pero casi seguro tomarán la decisión acertada para dar un escalón importante en sus vidas. En las relaciones sentimentales están en un momentos de afianzamiento y buenas vibras. Los que aún se mantienen sin pareja, puede ser un momento de acercamiento y búsqueda en aquellas relaciones que fueron postergando. No descuiden la salud y tampoco las relaciones familiares, ya que quizás unas y otras estén ligadas entre sí. Hay un tema importante que no deben dejar pasar por alto: el desánimo. No hay que dejarse vencer y para eso hay que reconocer al enemigo, que en este caso es uno mismo. Si no pueden solos, pidan ayuda en quién más confianza tengan, sea su pareja o un amigo.



