Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 2 al 8 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana querrá tiempo para usted y mejorar su aspecto, para que todos vean su cambio de imagen. Se dedicará a cuidar su piel, su cabello y su estilo de ropa. Sorprenderá a mas de una persona gratamente y usted se sentirá radiante. En el terreno laboral le darán una sorpresa, pues va a contar con algunos días libres que no se imaginaba que le darían. Podrá disfrutar y hacer un viaje breve pero inolvidable y estará con los suyos a los que tanto echa de menos. Esta semana no podrá poner en duda que su corazón está ocupado por alguien a quien acaba de conocer. Es posible que sea alguien que lleva un uniforme en su trabajo y esto es lo primeramente le llamó la atención la primera vez que la vio. No tire la toalla, pues el amor está llamando a su puerta con insistencia. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-06-02 (7095929 Lecturas) [ Volver Atrás ]