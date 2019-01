HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Enero 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: El 20, el Sol y el 24, Mercurio ingresan a Acuario a tu zona de finales y del inconsciente, favoreciendo tu conexión interior y el intercambio de ideas de naturaleza filosófica, espiritual. El 21, es el Eclipse Total de Luna Llena en Leo, trayendo la culminación de un estilo de vida, es momento de soltar ese trabajo, hábito o rutina, que sólo responde a expectativas de terceros o a la presión social y no fluye con tu propio disfrute y bienestar. Amor: Dependerá de ti en donde pongas tu atención y tu energía. Si estás comenzando una relación y ves que tienen aspiraciones distintas, aunque sea frustrante, tendrás que dar un paso al costado y seguir adelante. Concéntrate en avanzar con tus proyectos, en dar lo mejor de ti en todo lo que hagas. Evita ceder el poder de tu estabilidad emocional a tu entorno. Lo que la gente dice no te determina ni determina tu relación, serán pruebas de autoconfianza. Salud: Podrías estar bajo mucha presión, dando respuestas no muy acertadas. Controla tu reacción y baja el nivel de tensión. Consejo: Enfócate en una nueva consciencia del romance, que va más allá de la fantasía y la idealización, en el nuevo manejo del vínculo con los hijos o sobre la idea que tienes sobre construir una familia. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-01-20 (6860687 Lecturas) [ Volver Atrás ]