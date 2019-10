© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Será una semana ideal para las reconciliaciones familiares. Te has dado cuenta que estar peleado a muerte con algunos de tus parientes no es algo que pueda beneficiarte. El enojo y la furia que sentiste en su momento han disminuido bastante y hoy puedes mirar lo que aconteció con mayor objetividad y darte cuenta de que las cosas no eran tan graves como creíste. No dejes pasar el momento, llámalos y haz las paces durante esta jornada En el ámbito profesional, estás indeciso, no sabes bien hacia donde apuntar tu carrera. Tu desconcierto se agrava porque tus amigos y familiares insisten en opinar y darte consejos cuando en realidad saben muy poco sobre el asunto. Esta semana deberás decidirte a confiar en tu intuición. Tienes todo lo que se necesita para tener éxito, sólo hace falta que tengas confianza en ti mismo y que te atrevas a tomar tus propias decisiones. En el ámbito económico, no habrá grandes fluctuaciones de dinero esta semana. No disfrutarás de grandes ganancias pero tampoco tendrás que lamentar grandes pérdidas. Durante esta semana, los hombres y mujeres de Piscis recibirán un llamado de atención. Un acontecimiento te hará darte cuenta que has descuidado mucho a tu pareja y que estás corriendo peligro de perderla. La relación lleva mucho tiempo y puede que te hayas confiado demasiado. Hay alguien interesado en tu pareja que pertenece al ambiente laboral, para evitar perder a la persona que amas, retoma el romance, sé detallista e intenta avivar el fuego de la pasión.



