HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Mercurio en tu zona Aries de recursos y finanzas, favorece estos asuntos. La mente estará enfocada en la resolución de una posible inversión de socio o cliente, para comenzar o no a actuar en conjunto en el lanzamiento de futuros negocios o en alguna producción programada. Ten en cuenta que seguimos bajo Luna Llena, la segunda en tu zona de finanzas compartidas, también tiene que ver con pagar deudas y mejorar las comisiones. Es un período de cambios a nivel financiero, por lo que será clave confiar en tus propias capacidades, ser ordenado con el dinero y las relaciones con personas de confianza. Amor: Marte y Mercurio están en mutua resonancia y eso significa que esa persona estará mucho más dispuesta a darte las respuestas que tanto necesitas. Lo que no quiere decir necesariamente que sepa las respuestas, esa persona está con ganas pero también tiene su confusión que resolver antes de poder comprometerse del todo. Lo mejor es mantenerte claro y centrado en ti para que las cosas fluyan hacia donde tú quieres, es un ejercicio de ecuanimidad y puedes lograrlo. Salud: Cuidado con el exceso de peso que puede tener tendencia a aumentar esta semana, lo mismo con los estados de melancolía y tristeza. Consejo: Busca la compañía de tus familiares y seres queridos, conversa con ellos, no aislarse. Página anterior (12/13)



