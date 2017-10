El planeta Marte comenzó a transitar por tu octava casa a mediados de la semana anterior, produciendo probablemente excesos de energía exaltando tu carácter, pero la buena noticia es que cambia al signo Libra en ésta semana, suavizando su energía y favoreciendo las relaciones en general y las íntimas en particular. Con Mercurio en tu novena casa, en conjunción a Júpiter, podría decirse que se trata de la posición astral de mayor expansión posible para la mente; sumado un trígono a Neptuno en tu primera casa, favorecerá todo ello tu comprensión de la filosofía, religión, o creencia que motive tu vida. Influencia lunar: el 22 y 23 de octubre la Luna recorre tu décima casa, serán días especiales para presentarte en público y ganar apoyo; no así los días 24 y 25, que deberás evitar cualquier tipo de riesgos. Amor y deseos: Venus en tu octava casa te incentiva a la búsqueda del placer y la felicidad en las relaciones, con más certeza de lo habitual y la esperanza de encontrar el propio equilibrio interno, lo que algunos definen como 'paz'; siendo en realidad una utopía, aunque no deja de ser la aspiración más importante, y más valiosa del ser humano.