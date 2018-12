HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 23 al 29 de Diciembre de 2018

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: La entrada del Sol a Capricornio junto al Solsticio, indica que ha llegado el momento de reflexionar acerca de tu participación dentro de los grupos y la responsabilidad con clientes, colegas y proyectos a futuro, en contraste con lo que necesitas para disfrutar realmente tus procesos creativos. Encontrar el punto medio será crucial para que puedas disipar la confusión profesional/vocacional que puedas estar experimentando, pues viene un crecimiento profesional que no puedes desaprovechar. Planifica con calma todo lo que sea que emprendas. Amor: El 23, es la Luna Llena en Cáncer trayéndote finales y culminaciones en tu zona de romance, creatividad e hijos. Podrías estar concluyendo una relación que hace poco comenzaste y no termina de fluir con tus expectativas y objetivos. También un hijo tuyo podría estar finalizando una etapa o tú algún proyecto propio o hobby. En la pareja, reconciliación y sensualidad a flor de piel. Tu vida social es el actual gran escenario de transformación, elije muy bien a tus amistades. Ten confianza, el amor puede llegar donde menos lo esperabas. Salud: Si sientes que necesitas pedir consejo o asistencia a personas que consideres que pueden ayudarte, no dudes en hacerlo, recibirás muy buenas asesorías. Consejo: Nuevos inicios y ventanas de oportunidades, aprovecha tus ganas de empezar cosas nuevas que dan cabida a tus verdaderos talentos y creatividad. Página anterior (12/13)



