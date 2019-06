Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Sin duda querido Piscis no te ha resultado nada fácil llegar hasta aquí, pero al fin lo has conseguido. Todo sin duda ha sido gracias a tu esfuerzo y constancia. Esta semana te vas a sentir feliz y orgulloso de tus logros, así que no dejes que por culpa de terceras personas se empañe tu felicidad. Es cierto que estar plenamente feliz es muy difícil. Existen en la vida momentos de felicidad y a eso es a lo que debemos aspirar, a tener cuantos más momentos felices mejor. Esta semana los astros van a jugar a tu favor y te depararán como te digo momentos de felicidad junto a tus seres queridos, así que aprovéchalos al máximo y guárdalos en tu retina. Los que no tienen pareja pero andan ilusionados con alguien, deberían cuidar un poco más vuestra imagen, es cierto que el físico no lo es todo pero la apariencia externa es lo primero que entra por los ojos. Tener algún detalle con esa persona sin duda también podría ayudarlos bastante a conquistarla. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-06-23 (7140723 Lecturas) [ Volver Atrás ]