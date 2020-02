© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Comenzarás la semana con un mal recuerdo sobre un incidente de tu pasado, el cual te atormentará. Los próximos días serán ideales para alejar definitivamente esos recuerdos y no permitir que vuelvan a agobiarte ni a empañar tu presente ni tu futuro. Tu economía logrará equilibrarse esta semana debido a un ingreso inesperado de dinero. Sin embargo, aprende de tus errores y no hagas compras innecesarias porque de esta forma volverás a desequilibrar tu presupuesto. En el ámbito laboral eres muy creativo pero sientes que tus iniciativas no son bien comprendidas. En tu trabajo hay alguien con mayor jerarquía que tú que sabotea todos tus proyectos. Esto no debe desanimarte sino todo lo contrario, tu talento y capacidad han despertado la envidia y el recelo de tus jefes. No desesperes, continúa trabajando como lo has hecho hasta ahora porque tu oportunidad de lucirte llegará antes de lo que crees. En el terreno del amor, el hombre de Piscis ha tenido malas experiencias en el pasado sin embargo el presente se presenta mucho más auspicioso para él. Finalmente has encontrado a la mujer que puede darte todo lo que necesitas para ser feliz. Es el momento de sanar las heridas de amores pasados y disfrutar plenamente junto a la persona que amas de todas las bendiciones que hay en tu vida. La mujer de Piscis sufrirá algunas desilusiones esta semana. Te llegarán comentarios sobre tu pareja que te harán sentir decepcionada. No debes prestar oídos a estos comentarios, confía en la persona que amas y sigue adelante con esta relación porque los astros predicen un muy buen futuro para ustedes. Página anterior (12/13)



