PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana la gente de Piscis se sentirá muy insegura en el terreno laboral. En tu lugar de trabajo se producirán grandes cambios, sobre todo en lo referido al personal. Nadie quedará sin trabajo habrá traslados y reubicaciones. El nuevo orden de cosas no te sentará bien, sin embargo es tonto hacerse problema o quejarse por algo que ya está hecho y que no está en tu poder modificarlo. Esmérate y trabaja con optimismo porque estos cambios serán más beneficiosos para ti de lo que crees. En el ámbito económico, las personas de Piscis tendrán una excelente semana. Durante los próximos días comenzará un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis vivirá una semana mágica junto a la mujer que ama. Pasarás un excelente fin de semana junto a tu pareja y durante las noches tendrás junto a ella momentos de intimidad muy placenteros. Por su parte, durante esta semana la mujer de Piscis finalmente tomará las determinaciones que venía postergando. Esta semana ocurrirá algo que terminará de convencerte que lo mejor es terminar con tu relación sentimental. Tu pareja no resultó ser lo que esperabas, sin embargo le diste muchas oportunidades para que cambiara pero esto no ocurrió y tu paciencia se ha agotado. Termina esta relación lo antes posible y prepárate, porque el verdadero amor tocará a tu puerta antes de lo que piensas. Página anterior (12/13)



