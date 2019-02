HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Feliz cumpleaños! - Trabajo: La llegada del Sol a tu signo dio comienzo al mes de tu cumpleaños, además este año será con Mercurio por allí, iniciando su sombra pre-retrógrada. Esto podría generar incertidumbre en cuanto a qué rumbo tomar en una sociedad o inversión. Ten en cuenta que nada está escrito en piedra hasta abril, cada opción puede explorarse y las decisiones aparentemente definitivas tendrán revisiones. Por eso mismo, sé prudente con tus palabras y guárdate las decisiones sólo para ti. Amor: Venus, está con citas importantes en tu zona social, de ex parejas y relaciones grupales. Por un lado, Saturno puede significar alguien que se niega a concederte eso que estás buscando. Plutón, que advierte sobre chismes o intrigas, no te prestes para esas cosas y sé indiferente si van contra ti. Finalmente, Venus junto al Nodo Sur, te mostrará claramente de qué personas conviene alejarse, hay ambientes donde uno simplemente no florece, así que agradece y busca hacerte de nuevos espacios. Confía, pronto llegarán nuevas sensaciones de goce y disfrute que te atravesarán. Salud: Podrías estar sintiendo un mayor grado de estrés o melancolía ante la sensación de soledad. No te exijas tampoco te paralices, sigue profundizando en tu introspección. Consejo: Hay grandes perspectivas de crecimiento en tu vida, se abrirán puertas que hasta hoy estaban cerradas. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-02-24 (6927166 Lecturas) [ Volver Atrás ]