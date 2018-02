HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Febrero al 3 de Marzo de 2018 [ Ir al inicio ]

PISCIS (20/2 al 20/3) Feliz Cumpleaños ! Trabajo: Ya comenzó tu propio ciclo y tienes todo el foco puesto en tu persona. Tu zona profesional se encuentra algo lentificada o con cierta resistencia de parte de autoridad o jefe, es cuestión de tener paciencia y trabajar con estrategia. El 1, es la Luna llena en Virgo trayéndote finales en relación a una sociedad o colaborador. Te verás tomando esa decisión tan importante finalmente la cual definirá tu próximo rumbo. Estarás abierto a recibir apoyo de personas influyentes en tu medio social, aprovecha esos contactos para darle forma a tus ideas y poder llevarlas a cabo exitosamente. Amor: Tu zona de matrimonio se ve activada por la Luna llena en Virgo trayéndote mayor claridad y conclusiones con respecto a una decisión en torno a vivienda, si conviven o no bajo el mismo techo, si la relación tiene o no potencial y/o si se atreven o no a dar un siguiente paso. Terminas de soltar una fantasía o recuerdo que te hacía sentir limitado, ahora decides finalmente liberarlo y abrirte a iniciar un ciclo completamente nuevo. Salud: Es importante pongas sanos límites en tu diario vivir tanto en el trabajo, actividad física como con personas. Consejo: Esas recientes mini vacaciones y descanso que te tomaste fueron muy necesarios para prepararte y recargar pilas para la movida creativa que se viene. Página anterior (12/13)



