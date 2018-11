HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Empieza la temporada sagitariana con Júpiter en casa y Luna llena! Es maravilloso por un lado pues hay mucha actividad laboral y oportunidades pero quizá sientes más peso del habitual, como que todo recae sobre ti, que no te reconocen lo que deberían o que tus esfuerzos no son valorados lo suficiente. Si esto te está pasando, es mejor parar y examinar cuál es la causa, de qué manera tú mismo no estás valorando lo que aportas a tu lugar de trabajo y cómo puedes empezar a valorarte más. Amor: La Luna Llena toca un punto sensible, tu zona de hogar, estabilidad y familia, pero a la vez te ayuda con su Luz a comunicarte y a hacer un autoexamen honesto de cómo conectas con tu mundo emocional interior. Venus en Libra, también te impulsa positivamente en la búsqueda de armonía. El 25, Neptuno, tu planeta regente despierta en tu casa personal, favoreciendo la concreción de algún sueño o ideal que anhelas. El 27, si estabas esperando alguna respuesta, llegan las buenas noticias. Salud: Al estar más sensible de la cuenta, cuídate de no enrollarte en broncas familiares para no provocarte esas crisis nerviosas que afectan el buen fluir de tu energía. Consejo: El 30, atento a las posturas muy críticas y rígidas, podrían causarte mayores problemas y rupturas imprevistas en tus relaciones. Página anterior (12/13)



