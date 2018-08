HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 26 de Agosto al 1º de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Comienza la temporada Virgo que es la mejor época del año para ti en cuanto a relaciones y colaboraciones de todo tipo. Este año además contamos con la ventaja de un Gran Trino de Tierra y eso te permitirá no solamente concretar proyectos que involucren equipos, sino formalizar compromisos y relaciones importantes. Es un portal sumamente productivo que podría traducirse en mejoras laborales o comerciales. Amor: El 26, es la Luna Llena en tu signo, Será un momento particularmente emotivo en el que sabrás aplicar toda esa energía emocional en objetivos concretos para no dispersarte. Es un tiempo de concluir, de hacer limpieza de relaciones caducas, de darle un cierre a emociones negativas del pasado para poder dar un nuevo comienzo con todo el ánimo de reconstrucción y amor posible para contigo mismo y los otros. Así como para aquellas parejas que estén listas, es un período ideal para encarar concretamente dar ese paso de mayor compromiso en la relación y pasar al siguiente nivel. Salud: Buscar el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida será la mejor medicina tanto para tu cuerpo como para tu alma. Dejar atrás lo pasado para situarse vívidamente en el presente. Consejo: Recuerda que no estás solo ni sola, aprende a contar con la gente que te quiere y se preocupa por ti. Página anterior (12/13)



