Todo personal. Esta semana es exclusivamente para vos, y para nadie más. Del trabajo a tu casa, un baño de inmersión, pelo mojado, pochoclos y una buena serie que te aleje de los problemas te transportará a mundos felices, en especial los días 26 y 27 de febrero con "tu" Luna Nueva en Piscis, no lo dudes, no habrás desperdiciado tu tiempo. Hacia el final de la semana, los días 2 y 3 de marzo con luna en Tauro vuelves a la realidad con nuevos bríos. En cuanto a los amores, sería bueno un stand by de una semana; los planetas del amor se encuentran ubicados en Aries y no llegan a influir para tu beneficio. Aprovecha este tiempo para mimarte. Conecta con tu interior. En salud, es un momento especial para comenzar aquella dieta prometida.

TUS CARTAS TAROT: Tus pensamientos comienzan de repente a girar en torno a la política.