PISCIS (20/2 al 20/3) PISCIS - Se enfrentan a un reencuentro con alguien del pasado. Esta semana sus destinos se reencontrarán y les será difícil mantenerse en eje, ya que es una relación muy importante con quien han vivido momentos muy felices. Pero hay que reflexionar: Si la felicidad con su actual pareja es real y ahora, ¿Por qué tirar todo por la borda? Distinto es para aquellos que sienten que la rutina y las peleas constantes los están llevando por una relación tortuosa. Aún así, este es un terreno difícil y nuevo, por lo cual deberán enfrentar una realidad que puede no ser del todo grata. Aquellos que todavía están solos, déjense llevar por sus sensaciones y enfrenten lo que el destino les ha puesto delante, si bien pueda que no encuentren el amor de sus vidas, pasarán momentos muy apasionados. En lo laboral enfrentarán la duda de elegir un nuevo trabajo que dependa de movilizarse o mudarse de la ciudad. Es importante que, aunque se alejen de seres queridos, no pierdan la ocasión de tomar ese puesto. Página anterior (12/13)



