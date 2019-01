HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 27 de Enero al 2 de Febrero 2019

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: La llegada del Sol y Mercurio a tu zona de finales, indica la culminación de una etapa y la preparación para un nuevo ciclo solar. Estás en un periodo de cierre, aprovecha para atar todos los clavos sueltos y dejar el espacio limpio, antes de tu próximo cumpleaños. Enero arrancó con ganas pero también con pruebas, pero esta semana puedes superar ese obstáculo, recuerda que tu éxito no depende de lo que otros hagan o no hagan, depende únicamente de ti y tu perseverancia. No permitas que la negatividad te invada. Amor: Con las energías soplando más a tu favor, tras la unión entre Venus y Júpiter, tu co-regente, los aires son de mayor apaciguamiento y armonía. Estarás más atento a los requerimientos de tu pareja y algunos momentos de erotismo ayudarán a resurgir la confianza y traer reencuentro y reconciliación. A su vez, se darán conversaciones muy fructíferas, en donde podrían salir cuestiones hasta ahora ocultas. Profundiza sin quedarte con dudas e incertidumbres. Salud: Es muy importante que no te descuides en los cuidados de tu cuerpo. No te saltees las comidas ni las omitas. Esmérate y refuerza tus defensas. Consejo: Opta por realizar diversas actividades que sean de tu agrado, tanto recreativas como artísticas, también los deportes, podrían ayudarte a llenar el vacío afectivo que puedas sentir estos días. Página anterior (12/13)



