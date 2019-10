© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Durante esta semana la gente de Piscis estará muy desganada. En el ámbito laboral, has estado asumiendo más responsabilidades de las que te corresponden. Tu cansancio se debe a que te has exigido demasiado durante las últimas semanas. Es bueno ser perfeccionista porque cuando caes en los excesos lo único que lograrás es perjudicar tu salud. Cada uno de tus compañeros de trabajo debe asumir sus propias responsabilidades y no es saludable que tú pretendas hacer lo que ellos, por negligencia y pereza, no hacen. Durante los próximos días asistirás a encuentros o reuniones familiares que te permitirán relajarte y recuperar un poco de energía. En el ámbito económico, tendrás una excelente semana. Un dinero extra llegará a tus manos pero depende de ti aprovechar esta oportunidad para multiplicarlo. Concéntrate en un solo proyecto y coloca en él toda tu energía sin dispersarte y verás como la abundancia llega a ti. Por su parte, la mujer y el hombre de Piscis tendrán una semana difícil. Estás haciendo lo posible por controlar el desagrado que le producen algunas actitudes de su pareja, y el problema es precisamente ése. No debes controlarte tanto, sino más bien expresarle a la persona que amas, respetuosa y calmadamente, aquellas cosas que te molestan de su comportamiento. Si no le comunicas a tu pareja tus emociones, la relación nunca llegará a consolidarse. En el ámbito sentimental, los que están solos dejarán esa actitud pasiva que venían teniendo y comenzarán a buscar por ellos mismos el amor. Organizarán fiestas y reuniones y se unirán a grupos para realizar distintas actividades. Se harán cargo de su situación sentimental y sabrán que ellos pueden cambiarla. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2019-10-27 (7370376 Lecturas) [ Volver Atrás ]