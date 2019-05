HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Este año el mes Tauro viene de la mano con descubrir cuál será el cambio que Urano quiere para ti en la próxima década. Tras su unión con el Sol, se activa tu zona Tauro que para ti tiene que ver con el pensamiento. Urano está aquí para abrir tu mente, enseñarte muchísimas cosas e incluso hacerte volver ‘a clase’ aunque no estuviera entre tus planes. Este planeta revolucionario, también trae noticias sorprendentes, podrías estar descubriendo acerca de hermanos que no sabías que tenías. El 3, la Luna Negra ingresa a Piscis, te impulsará a rebelarte contra aquellos que pretenden endosarte sus culpas y responsabilidades, lo que ocasionará sorpresa y malestar en tu entorno de trabajo. Amor: Estás pasando por un período algo complejo, no a causa de tu pareja o persona especial sino porque tú mismo no sabes qué sentir. La tensión de estos días, generada entre Marte y Neptuno en tu signo, pudo haberte causado mucha confusión, ten paciencia contigo mismo, esta semana encontrarás más claridad y respuestas respecto a todos esos sentimientos de ambivalencia. Salud: Se enciende la llama de la pasión, cuida tu vida sexual, hazlo con precauciones adecuadas ni te expongas más de la cuenta. Consejo: Es un buen momento para buscar alguna actividad de tu agrado que pueda abrirte más a lo social, hacer nuevos amigos. Página anterior (12/13)



