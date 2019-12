© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Tu vida en general está funcionando bastante bien pero no debes olvidar que hay personas a tu alrededor que pueden estar un poco envidiosas y que querrán, a través de comentarios pesimistas, enturbiar tu felicidad. Afortunadamente, podrás guiarte por tu intuición, que estará exacerbada por el tránsito lunar durante los próximos días, para identificar a dichas personas y no prestarles atención. En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho en tu lugar de trabajo para lograr destacarte. Esta semana conocerás a una persona de sexo femenino, que ocupa un cargo con más jerarquía que tú, la cual desempeñará un papel fundamental para que logres en un futuro alcanzar tus metas profesionales. Eres una persona activa y capaz y esta mujer lo notará y por ello te ofrecerá la posibilidad de ocupar un cargo con mayor jerarquía que el que ocupas en la actualidad. Es una excelente oportunidad para poner a funcionar esos proyectos relacionados con emprendimientos que tengan como base tu hogar, como tiendas online. Tu capacidad creativa estará muy impulsada por los astros y podrás encontrar ingeniosas soluciones para todas las trabas que puedan presentarse. En el terreno del amor, la gente de este signo ha tenido últimamente muchos problemas en su relación, esto ha provocado que se aleje de su pareja y que se refugie en los brazos de otra mujer. Ella es una amiga muy cercana a ti. Los astros te aconsejan que tengas cuidado y que no intentes llenar tus vacíos emocionales con una persona que hasta ahora ha cumplido otra función en tu vida. Corres el riesgo de quedarte sin tu pareja y sin tu amiga. Página anterior (12/13)



