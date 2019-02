HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: El Sol y Mercurio se reunieron en Acuario, tu zona de inconsciente, miedos o pruebas difíciles. Es ahora que podrás limpiar el desorden que arrastras desde julio 2018, pues ya tienes todos los elementos y la claridad para pasar la página hacia nuevas circunstancias. Para eso, el 4, la Luna Nueva en Acuario, te otorga ese gran impulso de siembra y liberación orientado a soltar definitivamente el pasado para iniciar un nuevo ciclo. Posible cambio de carrera para dedicarte a algo más artístico o creativo, participar de proyectos artísticos o humanitarios donde intentarás equilibrar estos aspectos con tu ocupación profesional actual. Amor: El 3, Venus después de regalarte sorpresas muy convenientes en lo laboral o económico, ingresa en Capricornio que es tu zona social. Es un cambio energético bienvenido ya que hay planetas muy complejos por allí, provocando todo tipo de durezas. Venus representa la diplomacia, los buenos tratos y los contactos, que te pueden ayudar a sortear cualquier tensión social o de equipo. Salud: Las sesiones de terapia psicológica grupal podrán resultarte de gran ayuda en este período, verás que muchas personas están en el mismo proceso de sanación que tú. Consejo: No olvides cerrar ciclos, colocar puntos finales. Estas a punto de vivir un montón de historias nuevas, no las arruines llevando al futuro un pasado que ya no existe.



