HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 3 al 9 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

PISCIS (20/2 al 20/3) Feliz cumpleaños! - Trabajo: El 6, es la Luna Nueva en tu signo, lo que indica la apertura de un nuevo ciclo en tu persona, carácter y apariencia física. Su influencia por seis meses, te brinda la posibilidad de reinventarte, a través de la conexión con tu verdadera esencia espiritual. El 5, Mercurio comienza a retrogradar en esa misma área personal, apuntando a no tomar decisiones importantes e identificar el asumir responsabilidades que no te corresponden. Revisa los documentos por firmar con detenimiento. La creatividad estará en ascenso, ideal para incubar nuevas ideas y proyectos. Amor: El 1, Venus ingresó a Acuario, representando 3 semanas para cerrar ciclos en las relaciones, desapegarte de amistades que no lo eran en realidad y que más bien te estaban dejando sin energía. Existe la posibilidad de un reencuentro con un viejo amor o la repetición de situaciones que creías superadas, dentro de la dinámica de la pareja. Es crucial reforzar tu amor propio y asumir la propia sensibilidad como fortaleza, en lugar de colocar tu seguridad emocional sobre los hombros de otro. Salud: Las alineaciones vigentes podrían traer cierta tensión a nivel psicológico, indaga sobre la tendencia a realizar sacrificios innecesarios o el lugar de victimización. Consejo: Período ideal para acudir a sesiones de terapia con el acompañamiento de un profesional apto en psicología, astrología o coaching. Página anterior (12/13)



