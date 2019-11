© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) En el ámbito de los estudios, puede que por motivos económicos o laborales se vean obligados a suspender momentáneamente sus carreras durante las próximas semanas. No obstante, no se angustien porque podrán retomarlos en los próximos meses y lograrán finalizar sus carreras exitosamente. En el ámbito laboral, recibirán alguna compensación por el esmero y el excelente desempeño que han tenido durante los últimos meses. Sin embargo, no hagan alarde de sus logros porque hay muchas personas envidiosas alrededor que enfocarán hacia ustedes sus malas vibraciones. Los que tienen negocios o comercios deberán enfrentar situaciones para las que no estaban preparados. Sin embargo, tendrán la capacidad de poner toda su creatividad y su capacidad para sortear las dificultades. Será un período de mucho trabajo y esfuerzo que comenzará durante los próximos días y se extenderá por dos meses aproximadamente. Terminarán agotados pero satisfechos porque habrán logrado atravesar exitosamente la crisis En el terreno amoroso, el hombre de Piscis deberá moverse con prudencia. Sientes atracción por una persona que a su vez también se siente atraído por ti. Si están solteros, canalicen los impulsos, no pierdan tiempo en indecisiones e inviten a esa persona a salir para que puedan conocerse mejor. Si en cambio están casados o conviviendo, es mejor que controlen los instintos porque no es un buen momento para ser infiel. Por su parte, la mujer de Piscis que esté casada o conviviendo probablemente esté atravesando una crisis muy grande. Han intentado mejorar la relación pero las cosas empeoran cada vez más. Si quieren salvar la relación es necesario que recurran a una terapia de pareja. Esto les permitirá recuperar el equilibrio emocional y tener más tranquilidad para tomar decisiones acertadas. Página anterior (12/13)



