Vigencia: 30 de Junio al 6 de Julio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Es una semana en la que dejarás de lado todo lo que no sea práctico para tu vida. Tienes por delante una gran responsabilidad y necesitaras de todo tu esfuerzo y energía. Tienes la posibilidad de un nuevo trabajo, o de un cambio en el que ya tienes, de donde saldrás muy beneficiado. Tu crecimiento y tu estabilidad personal serán necesarios para el crecimiento laboral, y si te centras y dejas tu nerviosismo serás recompensado con la paz que necesitas. Tienes ganas de realizar una excursión, necesitas aventura. Sal al aire libre. Es una etapa positiva en las relaciones de pareja, de afianzar lo que tienes ya hace años, es hora de dar un paso más. Si por el contrario no tienes en estos momentos una relación declara tu amor, ya es hora de afianzarse; organiza una velada romántica. No descuides a tu familia y amigos. Estate pendiente de una persona allegada ya que necesita tu ayuda, no la dejes de lado. Cuídate, no te sientas desanimado, estas sin energía. Retoma tus tareas diarias con ganas, sal de ese círculo mental que te bloquea, puedes derrotar todos los obstáculos de los que crees que no sales. Todos tus sueños y proyectos vuelven a tomar su camino, y obtendrás los resultados que siempre has soñado.



