HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 31 de Marzo al 6 de Abril de 2019

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Con Venus en tu signo, favoreciendo tu optimismo y buen humor, aprovecha a relacionarte socialmente, te verás beneficiado en tus actividades como en tu imagen, generando una buena impresión. Con Mercurio directo y el 31, Marte ingresando a Géminis, ya estás listo para expresar todo lo que no has podido poner en palabras desde hace semanas. El 5, es la Luna Nueva en Aries, trayéndote nuevos inicios en tu zona de la economía y valores, comienza un ciclo lunar de seis meses para generar nuevas formas y recursos de ganar el dinero, crear nuevas salidas laborales y trabajar sobre el propio nivel de merecimiento. Amor: El 31, el apasionado Marte ingresa a Géminis en buena hora, activando tu zona de hogar, vivienda, mundo emocional y familia, lo que podría significar distintas cosas, dependiendo de qué está sucediendo en tu círculo más cercano. Esto podría motivarte a pasar más tiempo en tu hogar, darte las energías para mudarte o una posible redecoración, reforma o refacción pendiente. Pero cuidado, también puede hacer de tu hogar un campo de batalla! Salud: Esfuérzate por trabajar en disolver tus emociones más densas antes de reaccionar o contestar, y no luego de que sea muy tarde. Consejo: Si hubieron discusiones o distanciamientos en las últimas semanas, es ahora el período para las disculpas o tener esa conversación aclaratoria. Página anterior (12/13)



