Vigencia: 31 de Mayo al 6 de Junio de 2020

PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana las personas de Piscis podrán resolver algunos conflictos del terreno laboral que los preocupaban mucho. Durante meses has padecido situaciones muy agresivas en tu ambiente laboral. Algunos colegas se han comportado de una forma muy vulgar contigo y esto desencadenó un grave conflicto entre tú y ellos. No obstante, esta semana ocurrirán situaciones que los obligarán a trabajar en equipo para beneficio de todos. Ellos te propondrán una tregua para que puedan trabajar en paz, te conviene aceptarla. Al estar más cómodo en tu lugar de trabajo, toda tu concentración estará dedicada a tus tareas y eso te permitirá alcanzar la excelencia de la que eres capaz. El conflicto con tus compañeros te restaba energías y no aportaba nada para mejorar la calidad de tu trabajo. No te volverás amigos de ellos, pero habrá una armonía que beneficiará el desempeño de todos. En cuanto al ámbito familiar, esta semana Piscis estará más propenso a perdonar las ofensas del pasado, sobre todo si fueron hechas por parientes cercanos. Conversarás con la o las personas con las que tuviste el problema y por primera vez estarás dispuesto a escuchar sus razones. Los astros te recuerdan que al perdonar y al dejar ir el rencor, el que más se beneficia eres tú. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Piscis tendrán durante esta semana muchas ganas de sincerarse con sus parejas y hablar con ellos con total franqueza, lo cual resultará muy bueno porque fortalecerá la relación. Página anterior (12/13)



