HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 4 al 10 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Trabajo: Hace seis meses diste un cambio de vida importante en tu zona de rutinas y trabajo y ahora es momento de evaluar qué tanto ha cambiado tu día a día y si eso te hace feliz. No quiere decir que el proceso esté completo, pero si hay algo que rectificar ahora es el momento para superar miedos basados en quien eras antes, hacer esos cambios si aún no los hiciste. Si has estado buscando oportunidades laborales, podrías recibir propuesta de una empresa más grande o del extranjero o te vuelvan a llamar del trabajo anterior. Amor: Estarás con una actitud optimista y ganadora, jugándote a pleno por lo que sientes. Has estado saldando cuentas importantes con el destino y todavía hay trabajo interno que hacer soltando miedos y apegos para poder llegar a donde quieres. Ahora ya estarás claro si esa relación tiene posibilidad de ser cotidiana, de mudarse juntos, de moverse al próximo nivel o se trata de terminar de soltar una ilusión que ya no tiene base. Reconciliación y romance de esos encuentros vibrantes. Salud: Gran estabilidad en el estado físico y buen ánimo. Podrás retomar actividades que habías postergado por tratamiento médico. Aprovecha y disfruta. Consejo: Días para crecer y aprender en buena compañía. Sigan sus intuiciones. Con perseverancia lograrán obtener más de lo pensado. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2018-02-04 (6095958 Lecturas) [ Volver Atrás ]