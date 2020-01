© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Enero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) El desafío para los hombres y mujeres de Piscis para esta semana es aprender a controlar el temperamento. En el ámbito laboral, los próximos siete días serán muy agresivos. Un compañero de trabajo pondrá en duda tus conocimientos y tus capacidades. No le respondas, demuéstrale que está equivocado con hechos no con palabras. En vez de enojarte y comenzar una discusión que sólo te hará quedar mal a ti. Guarda silencio y canaliza todas tus energías en el trabajo, así conseguirás deslumbrar a todos con tu desempeño y de esta manera nadie podrá volver a molestarte. Durante la semana surgirá una posibilidad de un gran negocio mediante el cual podrías llegar a ganar mucho dinero. Estarás muy ilusionado y esto puede llegar a jugarte en contra. El proyecto es bueno pero debes moverte con calma y no perder la objetividad En el amor, recibirás en los próximos días una grata sorpresa. Había alguien que te interesaba mucho pero como no habías obtenido respuesta pensaste que todo estaba perdido. Sin embargo, durante esta jornada descubrirás que esta persona sí está interesada en ti pero había tomado distancia momentáneamente para terminar de concluir una historia sentimental de su pasado y así poder estar libre para comenzar una relación seria contigo. Vivirás momentos hermosos junto a esta persona y hay probabilidades de casamiento o convivencia dentro de aproximadamente cinco meses. En lo referido a la amistad, un amigo que hace mucho que no ves te contactará porque necesitará de tu apoyo. En cuanto a la salud, ten cuidado con los enfriamientos porque las vías respiratorias estarán muy vulnerables. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2020-01-05 (7490428 Lecturas) [ Volver Atrás ]